Bereit für das Lehramt: Mehr als zwei Drittel des starken Jahrgangs 18.2 auf der Treppe, die in die Verbeamtung führt. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Erstmals fand in den Räumen der ehemaligen Winkelhaus-Kaserne, in denen seit eineinhalb Jahren alle vier Osnabrücker Studienseminare zusammenfasst sind, eine Abschlussfeier statt. 27 angehende Grund-, Haupt- und Realschullehrer wurden in den Schuldienst entlassen.