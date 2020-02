Osnabrück. Das Frauenforum Osnabrück hat 1500 Euro an das Osnabrücker Frauenhaus gespendet. Marion Kuhlmann und Esther Bierbaum von der Einrichtung nahmen den Scheck entgegen bei der Jahreshauptversammlung des Forums im Parkhotel.

