Help Age feiert im März 15. Geburtstag. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Gleich zwei international tätige Hilfswerke haben ihren Sitz in Osnabrück. Besonders bekannt ist sicherlich terre des hommes, das sich bereits seit 1960 weltweit um Kinder in Not kümmert. Aber auch Help-Age, das die Hilfe für ältere Menschen in den Fokus nimmt, macht sich zunehmend einen Namen. Die an der Arndtstraße ansässige Organisation besteht seit 15 Jahren. Dieser Jahrestag soll nun gefeiert werden.