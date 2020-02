Osnabrück. An Krebs erkrankte Menschen brauchen eine besondere medizinische Zuwendung. Viele benötigen darüber hinaus jedoch auch psychologische Unterstützung. Um die psychosoziale Krebsberatungsstelle in Osnabrück zu fördern, hat das "Vienna House Remarque Osnabrück" 6500 Euro gespendet.

