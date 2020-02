Nein zu Gewalt gegen Frauen: Am Freitag Tanz-Aktion in Osnabrück CC-Editor öffnen

So sah es vor einem Jahr aus: "One Billion Rising“ in Osnabrück am 14. Februar 2019. Foto: David Ebener

Osnabrück. Gewalt gegen Frauen und Mädchen gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen überall auf der Welt. Dementsprechend soll auch überall auf der Welt dagegen protestiert werden – am jährlichen Aktionstag „One Billion Rising“, der an diesem Freitag, 14. Februar 2020, auch wieder in Osnabrück stattfindet.