Osnabrück. Ab dem 1. August 2020 steigen in Osnabrück die Beiträge für die Betreuung von Kindern bis drei Jahre auf 1,36 Euro pro Stunde. Das hat der Rat der Stadt am Dienstagabend beschlossen. Erheblich teurer wird es für Eltern, die ihr Kleinkind länger als acht Stunden pro Tag betreuen lassen.

