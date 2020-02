Osnabrück. Auf "Spurensuche" nach Theodor Fontanes Frauenfiguren begab sich ein Abend des Literaturbüros Westniedersachsen im Osnabrücker Ledenhof. Der Vortrag und die Lesung von Lioba Meyer und Annette Wilken wurde umrahmt mit Musik von drei Komponistinnen des 19. Jahrhunderts.

