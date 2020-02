Osnabrück. In der Mittagszeit des 16. Februar 1945 öffneten 200 britische Kampfflugzeuge ihre Bombenschächte über den Osnabrücker Stadtteilen Widukindland und Schinkel und zerstörten unter anderem die Rosenkranzkirche. Genau 75 Jahre später beginnt an diesem Sonntag, 16. Februar 2020, um 15 Uhr ein Erinnerungskonzert in dem wiederaufgebauten Gotteshaus.

