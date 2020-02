Osnabrück. In der neuen Folge des "Kulturverstärkers" unterhalten wir uns mit den Hauptdarstellern von "Romeo und Julia" am Theater Osnabrück, und wir schauen bei Christian Steiffen vorbei, der sich auf seine Konzerte im Rosenhof vorbereitet.

Ist nun William Shakespeares "Romeo und Julia" die schönste und ergreifendste Liebesgeschichte der Welt? Fest steht jedenfalls: Am Theater Osnabrück ist die Inszenierung von Walter Meierjohann bestens gelungen. Aber jede Inszenierung ist nur so gut wie die Darsteller - deshalb haben wir Julius Janosch Schulte und Juliane Böttger ins "Kulturverstärker"-Studio geladen. Die beiden haben die Hauptrollen übernommen, und sie plaudern mit unserer Theaterkritikerin Christine Adam über Shakespeares Stück, über Spannung auf der Bühne und übers ineinander Verliebtsein in der zweiten Vorstellung.

Für den zweiten Beitrag des Kulturverstärkers ist Ralf Döring nach Bad Iburg ins Tonstudio "Mühle der Freundschaft" gefahren. Dort hat er zugehört, wie sich Christian Steiffen auf die vier Konzerte vorbereitet, die er ab Mittwoch, 12. Februar bis Samstag im Rosenhof spielt. Außerdem hat er sich mit dem geistigen Vater von Christian Steiffen unterhalten, und zum Schluss gibt es noch zwei Überraschungen.

