Der Marktplatz in Osnabrück mit dem historischen Rathaus. Archivfoto: David Ebener

Osnabrück. Bei der Sitzung am Dienstagabend hat der Osnabrücker Rat beschlossen, dass die Stadt eine Nordspange am Westerberg baut. Außerdem wird der VfL mit fünf Millionen Euro bezuschusst, damit dieser in der Gartlage ein neues Trainingszentrum samt Talentschmiede errichten kann. Der Ticker zum Nachlesen.