Der Marktplatz in Osnabrück mit dem historischen Rathaus. Archivfoto: David Ebener

Osnabrück. Baut die Stadt eine Nordspange am Westerberg? Bezuschusst sie den VfL mit fünf Millionen Euro, damit dieser in der Gartlage ein neues Trainingszentrum samt Talentschmiede errichten kann? Tragen neue Straßen in Osnabrück künftig nur noch Frauennamen? Antworten gibt die Ratssitzung. Wir berichten live im Ticker.