Osnabrück. Wegen des Orkans "Sabine" sollen die Osnabrücker ihre Mülltonnen erst am Montagmorgen an die Straßen stellen.

Das zumindest empfiehlt der Osnabrücker Servicebetrieb (OSB). Tonnen, die am Montag abgeholt werden, sollten nach Möglichkeit nicht schon am Sonntag herausgestellt werden, teilte der OSB mit. Obgleich "Sabine" auch noch am Montagmorgen stark sein werde, fahre der OSB wie gewohnt ab 6 Uhr.

Angemeldeten Sperrmüll holt der OSB am Montag "aus Gründen der Sicherheit" wiederum nicht ab, heißt es in der Mitteilung weiter. Alle Sperrmüllfahrten vom Montag wolle der OSB am Dienstag nachholen. Er appelliert an die Bürger, den Sperrmüll entsprechend erst am Montagabend vor die Tür zu stellen.