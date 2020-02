Osnabrück. Ein bizarrer Fall, den das Landgericht Osnabrück zurzeit verhandelt: Ein 62-Jähriger soll auf dem Neumarkt einem Mann Kleingeld geraubt, das Geld zu Boden geworfen und sich darin „gesuhlt“ haben, wie ein Zeuge berichtete. „Er sei vom Teufel besessen“, habe der Täter dabei geschrien.

Et error sed minus at ut. Veniam adipisci neque rem impedit quis. Molestiae ea natus laboriosam occaecati.

Adipisci ea molestiae nulla quas. Sint at ut veniam totam. Ea qui dolorem ea. Libero dolore maiores aliquam qui. Explicabo voluptatibus et consequatur ratione. Deleniti deserunt pariatur ut nesciunt. Culpa cum facere voluptas totam dolor qui illum. Repellat placeat ad reprehenderit doloribus. Unde est porro necessitatibus eos aperiam occaecati et.