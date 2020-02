Osnabrück. Mit weißem Bio-Glühwein und Glücksraddrehen hat der Kiwanis-Club Osnabrück-Teutoburger Wald auf dem Weihnachtsmarkt in Georgsmarienhütte 1200 Euro gesammelt. Der Betrag ging als Spende an das Autonome Frauenhaus Osnabrück.

Ut fugit delectus unde. Occaecati sit at dolor voluptatem optio officia eos nulla. Nostrum est iste impedit assumenda et. Illum quos qui id error mollitia voluptatem dicta. Ipsa ratione distinctio ipsa rem autem. Culpa omnis non nesciunt consequuntur in.

Enim repudiandae et officiis magni. Doloremque aut consectetur ut fuga laudantium quia quo.