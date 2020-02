Mit großem Aufgebot auf der kleinen Indie-Bühne: Die „Tour of Tours“ in der Kleinen Freiheit. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Großer Bahnhof in der Kleinen Freiheit: Das Indie-Allstar-Kollektiv "Tour of Tours" war erstmals in Osnabrück zu Gast – als überzeugende Umsetzung einer vor vielen Jahren entstandenen Projektidee.