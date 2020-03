Eine Bühne erhalten unbekannte Bands wie L. A. G. beim Bandstand Meeting, das an jedem ersten Freitag im Montag im Saal Bocksmauer im Haus der Jugend stattfindet. Foto: André Havergo

Osnabrück. Die Band L. A. G. steht an einem Freitagabend auf der Bühne im Saal Bocksmauer im Haus der Jugend. Der Bassist beschwert sich beim Tontechniker, dass der Gitarrist viel zu laut sei. Der schrammelt weiter. Leiser wird es nicht. Dann ist die Sängerin dran. Sie weiß nicht, was sie singen soll, also stimmt sie „Backe, backe, Kuchen“ an. Die Band macht Soundcheck. Im Saal ist noch nichts los. Erst später kommen ein paar Zuschauer.