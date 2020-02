Osnabrück. Am Freitag, 14. Februar, bleiben die Arbeitsagenturen in Osnabrück, Georgsmarienhütte und Melle geschlossen.

Grund sei eine interne Veranstaltung, teilte die Arbeitsagentur Osnabrück mit. Auch die Jugendberufsagentur und das Berufsinformationszentrum bleiben am kommenden Freitag dicht. Die Geschäftsstelle in Bersenbrück hingegen ist an dem Tag geöffnet.

Erst am Montag darauf ist die persönliche Arbeitslosmeldung an den betroffenen Standorten wieder möglich. Rechtliche Nachteile entstünden dadurch nicht, versichert die Arbeitsagentur in der Mitteilung. Vereinbarte Termin blieben von den Schließungen unbetroffen und könnten wahrgenommen werden.

Telefonisch ist die Agentur von 8 bis 18 Uhr unter 0800 / 45 55 50 0 erreichbar.