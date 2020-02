Melle. Der Freitag brachte mit Sonnenschein und milden Temperaturen einen Vorgeschmack auf den Frühling und die Motorradsaison. Ab dem 21. März wird es in Melle und Bersenbrück wieder Sicherheitstrainings für Biker geben – obwohl die Zahl der Motorradunfälle im Landkreis Osnabrück rückläufig ist.

