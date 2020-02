Osnabrück. Die Osnabrücker Vortragsreihe „Topografien des Terrors – Nationalsozialismus vor Ort“ geht in eine neue Runde. Die Stadt Osnabrück hat nun das Jahresprogramm für 2020 vorgestellt.

„Topografien des Terrors“ soll einer Ankündigung zufolge am regionalen Beispiel zur intensiven und kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Ideologie und ihrer Zeit anregen. Gerade im Jahr 2020 gebe es dazu immer wieder Gelegenheit – biete doch der Jahrestag „75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs und Befreiung vom Nationalsozialismus“ Anlass für verschiedene Veranstaltungen. Dabei sollen die Geschehnisse in den Niederlanden, die vor 80 Jahren durch das Deutsche Reich militärisch besetzt wurden, einen Themenschwerpunkt bilden. Der Eintritt zu allen Vorträgen ist frei, Veranstaltungsort ist jeweils die Villa Schlikker im Osnabrücker Museumsquartier, Lotter Straße 2.

Am Donnerstag, 20. Februar, um 19.30 Uhr referiert die Niederländerin Dr. Petra van den Boomgaard über „Hans Georg Calmeyer – aktuelle Forschungen“. Im Januar 1941, mehr als sechs Monate nach der deutschen Besetzung, wurden Juden in den Niederlanden dazu verpflichtet, sich offiziell registrieren zu lassen. „Aus berechtigter Sorge schien es ratsam, ihre Angaben nicht zu fälschen, da diese überprüfbar waren“, heißt es in der Vortragsankündigung. „Dennoch beantragten wenig später über drei Prozent der niederländisch-jüdischen Bevölkerung eine Aufhebung ihrer vorherigen Registrierung als Jude oder Jüdin. Dadurch gelang es über 2.500 Menschen, sich der Rassegesetzgebung zu entziehen und dadurch der sicheren Deportation zu entgehen.“

In einer lebensbedrohlichen Situation hätten diese Menschen versucht, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen – wie auch mehr als 1.200 weitere Personen, deren gleichgerichtete Bemühungen leider ohne Erfolg geblieben seien. Die Referentin werde beschreiben, wie dies möglich war und welche Rolle der Osnabrücker Jurist Hans Georg Calmeyer (1903–1972) dabei spielte.



Am Donnerstag, 7. Mai, um 19.30 Uhr fragt Hans Castrup (Osnabrück) nach „NS-Erinnerungskultur als Kunst?!“ Dazu heißt es in der Ankündigung: „Die Erinnerung an die Ursachen und Folgen des Nationalsozialismus ist in der Bundesrepublik Deutschland ein zentraler Bestandteil des gesellschaftspolitischen Diskurses. Neben einer historisch-analytischen Herangehensweise und der Begegnung mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen bietet die Kunst einen weiteren Zugang, um das oft schier Unbegreifliche wie den Holocaust zu vergegenwärtigen, ohne die Würde der Opfer zu beschädigen. Kunst sucht zudem eigene Wege, um die vermeintliche Attraktivität von Ideologien, die Menschen verführt, aufzudecken und die Mechanismen von nationalsozialistischer wie nationalistischer Propaganda zu entlarven.“ Dazu stelle der Osnabrücker Künstler Castrup eigene Video-/Audio-Arbeiten mit dem Thema „Dekonstruktion von Macht-Präsentation durch Ironie“ zur Diskussion.

Am Donnerstag, 2. Juli, um 19.30 Uhr ist das Thema des Vortrags von Dieter Beck (Osnabrück): „Rechter Terror in Wort und Tat – Ziele, Netzwerke, Gegen-/Strategien“. Deutschlands Abwehr, sich Rechtsextremismus im eigenen Land einzugestehen und ihn wirkungsvoll zu bekämpfen, sei chronisch, heißt es dazu vonseiten der Stadt. „Während Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Journalistinnen und Journalisten und zivilgesellschaftlich Engagierte seit Jahrzehnten couragiert vor dem rechten Terror warnen, wurde dieser von staatlicher Seite jahrzehntelang verharmlost. Symptomatisch für dieses Verdrängen war die späte Aufdeckung der brutalen Mordserie des ,Nationalsozialistischen Untergrundes‘.“ Der große NSU-Prozess sei 2018 öffentlichkeitswirksam abgeschlossen worden, habe aber viele Fragen offen gelassen, das Unterstützernetzwerk hinter dem NSU kaum aufgedeckt und staatliches Versagen entlarvt. „Auch konnte er die reche Gewalt nicht beenden, wie jüngst der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (Juni 2019) und der Anschlag auf die Synagoge in Halle (Oktober 2019) zeigen. “ Beck wird darüber sprechen, wer die Urheber und Hintermänner einer rechtsextremistisch-terroristischen Gewaltszene sind und wer ihren Hass und ihre Menschenverachtung in die Tat umsetzt. Er wird auch auf diese Fragen eingehen: „Welchen Anteil an dieser Entwicklung haben aktueller Rechtspopulismus und Neue Rechte – national wie international? Wie gelingt es, endlich eine wirksame Brandschutzmauer gegen das rechte Lauffeuer zu errichten?“



Auf Anfrage können Schulklassen oder Jugendgruppen eine Veranstaltung unter dem Titel „Rattenfänger – Über Verführung und Verführbarkeit junger Menschen in NS und Neonazismus“ buchen, in der Dieter Beck nach einem Impulsreferat gemeinsam mit Zeitzeugen und Schülern über Ursachen und Folgen ideologischer Verführung am Beispiel des Nationalsozialismus und des Neonazismus diskutiert. Anmeldungen dazu sind per E-Mail an heese@osnabrueck.de oder unter Telefon 0541/323-4435 möglich.

"Topografien des Terrors" Zum Hintergrund der Veranstaltungsreihe und ihrem Veranstaltungsort heißt es vonseiten der Stadt: „Die Stadt Osnabrück hat sich als Verhandlungsort des Westfälischen Friedens der Friedenskultur verschrieben. Einen zentralen Beitrag dazu leistet das Museumsquartier Osnabrück. Für das international renommierte Museum mit dem Werk des 1944 in Auschwitz ermordeten Osnabrücker Malers Felix Nussbaum hat Daniel Libeskind eine besondere, sprechende Architektur geschaffen. Eine seiner ,Lines of thought‘ weist auf die Villa Schlikker, ehemals Sitz der Osnabrücker NSDAP. Als Teil des Museums ist die Villa heute ein authentischer Lernort, der den Wandel von der Diktatur zur Demokratie verkörpert. Mit diesem Gebäudeensemble besitzt Osnabrück ein Alleinstellungsmerkmal der besonderen Art.“

Am Donnerstag, 3. September, um 19.30 Uhr spricht der Osnabrücker Dr. Sebastian Musch über „Hermann Helfgott alias Zvi Asaria – Militärrabbiner im Osnabrücker Kriegsgefangenenlager Oflag VI c“. Helfgott (1913–2002) war der Ankündigung zufolge Militärrabbiner im Osnabrücker Kriegsgefangenenlager Oflag VI c. Dort saßen noch bis 1944 – während der Holocaust bereits in vollem Gange war – etwa 400 jüdische und 350 kommunistische Offiziere der serbischen Armee ein.

„Unter Duldung der Lagerkommandantur konnte Helfgott auf Grundlage der Genfer Konvention in einem dafür hergerichteten Gebetsraum regelmäßig jüdische Gottesdienste feiern und sogar Tote auf dem jüdischen Teil des Johannisfriedhofs bestatten. Helfgott überlebte den Holocaust. Nach dem Krieg benannte er sich in Zvi Asaria um und wurde niedersächsischer Landesrabbiner.“ Der Referent wird jüngste Forschungen zu Helfgott/Asaria präsentieren.



Am Donnerstag, 5. November, um 19.30 Uhr stellt der Niederländer Menno Metselaar „Das Anne-Frank-Haus in Amsterdam und seine pädagogische Ausrichtung“ vor. Dazu heißt es: „Kaum einem Schulkind ist Anne Frank nicht bekannt. Die Geschichte des jüdischen Mädchens aus Frankfurt am Main wurde durch die Rettung ihrer Tagebücher nach dem Holocaust öffentlich und bringt jungen Menschen bis heute das Leben verfolgter Menschen in der Nazizeit näher. Gemeinsam mit Annes Familie lebte auch die Osnabrücker Familie van Pels im Versteck in der Amsterdamer Prinsengracht 263, bevor alle von der Gestapo entdeckt und deportiert wurden, um schließlich in Konzentrationslagern umzukommen. “

Der Referent soll verschiedene Konzepte und Projekte vorstellen, mit denen im Amsterdamer Anne-Frank-Haus versucht wird, über die Biografie Anne Franks und die Geschehnisse in der Prinsengracht Lehren aus der Geschichte des Nationalsozialismus für die Gegenwart zu ziehen.