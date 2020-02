Osnabrück. Ein für den heutigen Donnerstag, 6. Februar 2020, um 19.30 Uhr geplanter Vortrag in der Osnabrücker Katharinenkirche musste kurzfristig abgesagt werden.

Darauf hat der Osnabrücker Verein Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) in einer am Mittag veröffentlichten Mitteilung hingewiesen. Der Referent Prof. Christian Wiese, Inhaber der Martin-Buber-Professur an der Universität Frankfurt, sei kurzfristig erkrankt.

Eigentlich sollte Wiese in dem Osnabrücker Gotteshaus zu dem Thema "Gottes Leidenschaft für die Menschheit und menschliche Verantwortung für das Göttliche – Ethik nach Auschwitz bei Hans Jonas, Abraham J. Heschel und Martin Buber" sprechen.

Der Vortrag soll "zeitnah" nachgeholt werden.

Veranstalter sind neben der GCJZ die Kirchengemeinde St. Katharinen, die evangelische Studierendengemeinde und die evangelische Erwachsenenbildung.