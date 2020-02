Osnabrück. Schüler des Niels-Stensen-Bildungszentrums haben Geld für die Psychosoziale Krebsberatungsstelle Osnabrück gesammelt. Den Spendenscheck in Höhe von 1.000 Euro nahm nun Heike Köhler von der Osnabrücker Krebsstiftung entgegen.

