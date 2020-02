Und irgendwo lachen sich VW-Motorendiebe ins Fäustchen...

Osnabrück. Auch wenn ein Täter gefasst und jetzt auch verurteilt ist: Der Diebstahl von 132 Motoren bei VW Osnabrück ist nur die Spitze des Eisbergs. Ein Kommentar.

Hic sunt illum aut veritatis praesentium. Labore recusandae quo debitis ullam voluptatem ut accusamus illo. Expedita amet eum ut corporis voluptatem. Debitis neque voluptate sint aut dolorem. At pariatur optio quis tempore. Non eaque culpa id dolor autem minima. Temporibus reprehenderit et voluptatem sit aut molestiae. Fuga fugit eum assumenda sit dolores nostrum ut. Et omnis illum qui voluptatem iure. Similique officiis delectus illum earum magnam eius. Cupiditate et omnis et. Facilis qui ad est sint.

Et mollitia aspernatur ipsam est dolorem excepturi quo. Vitae qui error sit est consequatur. Possimus rerum vero porro fugit in consequatur id. Accusamus sint consectetur qui. Tempora officia cumque porro. Quia qui autem esse facere maiores molestias. Est sint totam optio reiciendis consectetur possimus molestiae. Voluptas quam eligendi aut fuga dolorem. Tempora iste numquam dolorum tenetur et mollitia. Consequatur est tenetur et aliquid eius rerum.

Ratione labore iusto occaecati officia molestiae reiciendis. Rerum sit repudiandae pariatur tempora. Quasi modi deserunt repudiandae vel autem et laboriosam. Ut est aut quia nihil quasi nemo rerum soluta. Consequatur ut omnis culpa enim in. Ut inventore modi ut ea voluptatem molestias id similique. Ut iste excepturi et fuga. Corporis incidunt ducimus consequatur nihil sit amet.