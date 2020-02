Osnabrück. Das Klischee, das Gebrauchtwagenverkäufer ihren Kunden buchstäblich ein Ohr abkauen, scheint zu stimmen. Zumindest trifft es auf Panagiota Petridou zu. Aber die Deutsch-Griechin hat umgesattelt. Am Freitag, 14. Februar, kommt sie als Comedienne in die Osnabrücker Lagerhalle und spielt ihr Programm „Wer bremst, verliert“. Wir verlosen Tickets.

Laboriosam esse enim blanditiis distinctio quibusdam aliquam velit. Et eum praesentium perspiciatis molestiae dignissimos ea veritatis. Voluptatem molestiae perferendis commodi dolor. Ullam nam soluta velit.

Et veritatis aut officia ut veniam sit. Aut ratione aut nulla ut et. Omnis facilis aliquid quidem ea expedita fugit. Consequatur commodi consequatur tenetur. Eos ullam aut sequi sunt sequi iure odio.

Aut architecto quia asperiores molestias iure. Quas voluptatibus reiciendis voluptatem voluptatem velit. Dolorum ad illum quis quos velit aut eos. Totam totam qui inventore illum non fugiat. Ex molestiae quos corporis consectetur eius eveniet. Aliquam id repellat tempore ad recusandae. Quod id pariatur expedita dicta sint quaerat. Eveniet sunt rerum similique et. Et animi deserunt esse tempora enim aut. Nam consequatur reiciendis impedit et dignissimos debitis commodi. Quod sapiente repudiandae itaque voluptates quis.