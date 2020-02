Auch skurrile Gestalten erwarten die Besucher bei der Mittelaltermesse „Osnabrücker Umschlag“ am 29. Februar und 1. März an der Halle Gartlage. Foto: Archiv/David Ebener

Osnabrück. Beim „Osnabrücker Umschlag“ kann am Samstag, 29. Februar, und Sonntag, 1. März, tief ins Mittelalter eingetaucht werden. In der Halle Gartlage in Osnabrück finden Fans des sogenannten finsteren Zeitalters sogar Angebote, die glänzen.