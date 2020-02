Osnabrück. Die Polizei Osnabrück sucht die Eigentümer weiterer Schmuckstücke, die eine Reinigungskraft gestohlen haben soll. Die Frau hatte sich selbst als "verrückte Putzfrau" bezeichnet.

Im vergangenen Jahr hatte die 43-Jährige ihre Reinigungsdienst in Annoncen mit der Überschrift "Verrückte Putzfrau" angeboten. Von Juli bis Mitte Oktober soll sie in einem Haus an der Meller Straße gearbeitet und dort diverse Schmuckstücke gestohlen haben. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung fand die Polizei gestohlene Schmuckstücke, wie die Ermittlungen zeigten, sagt Polizeisprecherin Mareike Edeler. Einige Schmuckstücke gingen bereits zurück an die Eigentümer.



Im Laufe der Ermittlungen stieß die Polizei auf weitere Schmuckstücke, die aus Diebstählen stammen sollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der oder die Eigentümer des abgebildeten Schmucks sucht die Polizei nun.

Hinweise nimmt sie unter der 0541/327-2115 oder 327-3240 entgegen.