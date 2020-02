Bei "Immer der Hase nach" geht es heute um den spektakulären Motorendiebstahl im Osnabrücker VW-Werk. Foto: NOZ

Osnabrück. So ein Fall gab es am Osnabrücker Landgericht noch nicht: Zwei Männer sollen Hunderte Motoren aus dem Osnabrücker VW-Werk gestohlen und dabei einen Schaden in Millionenhöhe verursacht haben. Jetzt geht der Prozess zu Ende. NOZ-Reporter Sebastian Stricker berichtet, was den Angeklagten blüht.