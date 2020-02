Partnersuche mit Liebesgott am Samstag in Osnabrück CC-Editor öffnen

So könnte es laufen, wenn zwei sich finden bei der Single-Party "Carls Meets Amor" – allerdings garantiert nicht zwischen diesen beiden, denn Tom und Lisa Hartmann sind Geschwister. Foto: Markus Strothmann

Osnabrück. Am Samstag, 8. Februar, steigt im Carls an der Osnabrücker Karlstraße die Single-Party "Carls meets Amor". Der Name ist kein leeres Versprechen: Liebesgott Amor wird am Start sein – komplett mit Flügeln, Pfeil und Bogen –, um potenzielle Pärchen stilecht zu verkuppeln.