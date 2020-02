Welche Filmszenen werden da nachgestellt? Wer schmeißt da mit Popcorn? Die Auflösung gibt es beim Benefiz-Konzert für den Verein Exil am 24. April im Rosenhof. Foto: David Ebener

Osnabrück. Musiker springen ein, wenn die Politiker versagen: Am 24. April spielen die Bands Seven PM und Lichtspiel Hits aus Kinofilmen im Rosenhof. Der Erlös kommt dem Verein Exil zugute, der mit dem Erlös das Loch stopfen will, das das Land Niedersachsen hinterlassen hat.