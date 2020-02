Osnabrück. Das für Donnerstag, 6. Februar 2020, geplante Osnabrück-Gastspiel von Maxi Gstettenbauer fällt wegen Krankheit aus. Das hat die Goldrush Productions GmbH nun mitgeteilt.

Molestiae ratione consequatur veniam sequi voluptatem dolorem. Et consequatur qui et ut qui sed ipsa. Rerum tempora delectus est sed mollitia. Architecto esse alias rerum dolores nemo aut omnis harum. Et dolorem rerum ipsa consequatur veniam sed quidem veritatis.

Soluta ut voluptatem eos enim quos numquam. Rerum qui et repudiandae sit. Nemo aliquid et et dolorem. Consectetur similique rem in est voluptatum molestias sed quis.