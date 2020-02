Osnabrück. Die Osnabrücker Dampflokfreunde haben ihren Jahresfahrplan 2020 vorgestellt. Es werden wieder Fahrten zu interessanten Zielen angeboten – stilecht in einem historischen Zug.

Touren von Osnabrück aus

Wie der am Piesberger Zechenbahnhof ansässige Verein mitteilt, beginnt die Fahrtensaison 2020 am Freitag, 17. April. Dann steht eine Fahrt zum Stahlwerk Georgsmarienhütte auf dem Plan. Der Zug verkehrt auf der ansonsten nicht im Personenverkehr bedienten Strecke bis auf das Gelände des Industriebetriebs. Es schließt sich eine Werksbesichtigung an.

Am Freitag, 1. Mai, können Maiausflüger an einer Fahrt im "roten Brummer" teilnehmen – dabei handelt es sich um einen Schienenbus der Baureihe 798, der zum Jazzfrühschoppen im Kulturspeicher Dörenthe fährt.

Am Sonntag, 24. Mai, findet eine Spargelfahrt mit Sonntagsbuffet statt.

Neu im Programm ist eine Fahrt nach Dortmund am Samstag, 27. Juni, wo das Fußballmuseum besichtigt wird. Die dortige Erlebniswelt biete etwas für die ganze Familie, heißt es in der Ankündigung der Dampflokfreunde: "Aber natürlich kann diese Tour auch einfach zum Ausflug genutzt werden, getreu dem Motto: Mann geht zum Fußballmuseum, und Frau geht shoppen."

Am Samstag, 18. Juli, macht sich der Zug auf den Weg nach Hameln, wo die Teilnehmer auf ein Weserschiff umsteigen. Dort wird ein Barbecue angeboten. Und natürlich bleibe auch genügend Zeit, die malerische Altstadt zu erkunden, schreiben die Dampflokfreunde.

Eine Fahrt für Familien mit Kindern findet während der Schulferien am Samstag, 22. August, statt. Ziel ist die Waldbühne in Melle, wo das Stück "Tabaluga – Es lebe die Freundschaft" aufgeführt wird.

Auf ausdrücklichen Wunsch von Fahrgästen sei auch wieder eine Brauereibesichtigung ins Programm aufgenommen worden. So geht es am Samstag, 29. August, zur Brauerei Strate in Detmold – mit Bierverkostung und Essen. Wer sich lieber die Stadt Detmold ansehen möchte, könne aber auch dieses tun. "Es ist ein Ziel mit zwei Möglichkeiten", heißt es in der Ankündigung.

Zu Weihnachten geht es dann am Samstag, 5. Dezember, nach Bückeburg zum dortigen Weihnachtszauber im Schloss – und am folgenden Nikolaustag nach Münster. "Hier ist dann natürlich auch der Nikolaus im Zug und hält für die 'braven' Kinder eine Überraschung bereit."

Veranstaltungen am Piesberg

Auf dem Jahresprogramm 2020 der Dampflokfreunde stehen darüber hinaus auch Aktionen in und am Zechenbahnhof Piesberg. So findet der Mitteilung zufolge am Sonntag, 3. Mai, die Veranstaltung "Power am Berg" mit vielen Oldtimern und einem bunten Rahmenprogramm statt. Auch Zugmitfahrten werden dann angeboten.

Am Sonntag, 7. Juni, steigt der traditionelle "Anheizertag" und am Sonntag, 5. Juli, der Kulturflohmarkt des Piesberger Gesellschaftshauses. Auch an den Sonntagen 2. August (Führungen) und 6. September (Bergfest) wird auf dem Piesberg allerhand los sein.

Bahnhofsjubiläum

Da der Osnabrücker Hauptbahnhof 125 Jahre alt wird, findet am Samstag, 25. April, eine Jubiläumsfeier statt, an der sich auch die Dampflokfreunde beteiligen – mit Pendelfahrten rund um den Hauptbahnhof.

Kontakt, Anmeldungen, Fahrpläne

Weitere Informationen, auch zu konkreten Fahrzeiten und Fahrkarten, können auf der Homepage des Vereins abgerufen werden.

Persönliche Gespräche sind möglich an diesem Sonntag, 9. Februar, im Osnabrücker Autohaus Härtel an der Mindener Straße 100, wo bei der großen Modellbahn- und Modellbauausstellung der Eisenbahnfreunde Osnabrück auch ein Infostand der Osnabrücker Dampflokfreunde aufgebaut sein wird.

Gedruckte Fahrpläne liegen unter anderem in einem Infokasten am Zechenbahnhof Piesberg bereit, im Piesberger Gesellschaftshaus, bei der DEVK-Vertretung an der Mindener Straße 379 in Osnabrück, im Hauptbahnhof und bei den Sparkassen.

Wer den gedruckten Fahrplan nach Hause gesendet haben möchte, kann einen an sich selbst adressierten und mit 0,95 Euro frankierten Freiumschlag (DIN lang) an die Osnabrücker Dampflokfreunde, Süberweg 60e, 49090 Osnabrück, schicken.