Osnabrück. Die notwendigen Baumaßnahmen für die neue Bushaltestelle Netter Heide werden zum 5. Februar nicht fertig gestellt sein, sodass sie von den Linien 18, 581 und 582 nicht angefahren wird. Die Inbetriebnahme der Haltestelle wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Ab Mittwoch ist die Landwehrstraße voll gesperrt.

Ab kommenden Mittwoch, 5. Februar, ist die Landwehrstraße auch für die neuen Buslinien 17 und N2 voll gesperrt. Grund dafür ist die seit August letzten Jahres andauernde Verlegung von neuen Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke-Tochter SWO Netz, teilten die Stadtwerke am Montag mit. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Mitte April 2020 abgeschlossen sein.

Während der Baumaßnahmen in der Landwehrstraße ist der Bereich zwischen Atterstraße und Wersener Landstraße für den Verkehr voll gesperrt. Die Buslinie 17 wird über die Schwenkestraße umgeleitet und fährt einen Schlenker über die Grußendorfstraße. Die Haltestellen Quebecallee, Am Belfastpark, Sofie-Hammer-Straße, Wiesenweg und Eversburg entfallen für die Dauer der Arbeiten. Eine Ersatzhaltestelle für die Sofie-Hammer Straße wird in der Schwenkestraße und für Eversburg in der Grußendorfstraße eingerichtet.

Die NachtBus-Linie N2 umfährt die Landwehrstraße über Schwenkestraße und einer Schleifenfahrt in den Bereich Eversburg-Büren. Die Haltestelle Wiesenweg wird nicht angefahren. Die Ersatzhaltestelle für die Haltestelle Sofie-Hammer Straße befindet sich ebenfalls in der Schwenkestraße. Die Linien M2 und 11 sind von den Baumaßnahmen nicht betroffen und verkehren planmäßig.

Weiterhin sind die Baumaßnahmen für die neue Haltestelle Netter Heide noch nicht abgeschlossen. Eine Inbetriebnahme der Haltestelle ist deshalb nicht zu Mittwoch möglich.