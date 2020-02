Osnabrück. Die Osnabrücker Anne-Frank-Schule wird durch ein Förderprojekt mit 15.000 Euro unterstützt. Mit dem Geld will die Schule den Bau eines Rollstuhlfahrerkarusells auf dem Schulhof finanzieren, damit alle Kinder gemeinsam spielen können.

Die Anne-Frank-Schule in Osnabrück freut sich zusammen mit dem Deutschen Kinderhilfswerk, dem Drogeriehandel Rossmann und dem Konzern Procter & Gamble: Der Förderverein der Schule erhält im Rahmen der Aktion „Schulhofträume“ für das Projekt „Zeit, dass sich was dreht – Rollstuhlfahrerkarussell“ eine Förderung in Höhe von 15.000 Euro. Das geht aus einer Mitteilung des Kinderhilfswerks hervor.

Mit der Aktion „Schulhofträume“ fördern die drei Partner deutschlandweit die Sanierung und Umgestaltung von Schulhöfen mit insgesamt 270.000 Euro. Damit werden Außenbereiche von Schulen mit neuen Spiel- und Bewegungsangeboten, naturnahen Bereichen wie Kräuterbeeten oder Insektenhotels und altersgerechten Rückzugsräumen, etwa Sitzgelegenheiten oder Spielhäuschen, umgestaltet. Zumeist ist die gesamte Schule, allen voran die Schülerinnen und Schüler selbst, daran beteiligt.



Gemeinsam spielen

Die Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-Schule haben einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Ein Rollstuhlfahrerkarussell, das von Kindern mit und ohne Rollstuhl gemeinsam genutzt werden kann, war der große Wunsch der Schülerschaft, teilt das Hilfswerk weiterhin mit. Damit können alle Kinder gemeinsam spielen. Die Anne-Frank-Schule hatte im vergangenen Jahr begonnen, für den Bau des Karussells und eines Niedrigseilgartens Gelder zu sammeln.

„Die eingereichten Projekte zeigen ganz deutlich, dass der Kreativität und der Bereitschaft, auch selbst mit anzupacken, fast keine Grenzen gesetzt sind“, betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.

Bei der Aktion „Schulhofträume“ hatten sich deutschlandweit rund 280 Schulen, Schülergruppen, Elterninitiativen und Vereine oder Kommunen beworben.