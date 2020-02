Osnabrück. Um Bedürftigen helfen zu können, sammelt die Osnabrücker Caritas vom 8. Februar bis zum 8. März Spenden. Mit den Erlösen will die Hilfsorganisation unter anderem Familien und die Flüchtlingsarbeit fördern.

Unvorhergesehene Ereignisse, Krankheit oder Arbeitslosigkeit können Einzelne, aber auch ganze Familien in Notlagen bringen. Dann sind Unterstützung und Hilfe dringend nötig. Deshalb findet vom 8. Februar bis 8. März 2020 die Osnabrücker Caritassammlung statt, in diesem Jahr unter dem Motto „Wir HALTen zusammen!“. Das geht aus einer Mitteilung der Hilfsorganisation hervor.



Im Bistum Osnabrück bieten die Caritas-Beratungsstellen und Kirchengemeinden Hilfe und Beratung in problematischen Lebenssituationen. „Mit den Spenden aus der Sammlung können wir den Betroffenen auf kurzem Wege helfen und für Halt sorgen, sodass sie sich wieder fangen und ihre Schwierigkeiten überwinden können“, erklärt Monika Schnellhammer, Geschäftsführerin des Caritasverbandes für die Stadt und den Landkreis Osnabrück

Familien und Flüchtlingsarbeit fördern

Die Erlöse aus der Brief- und Haussammlung werden zu 45 Prozent in den einzelnen Pfarrgemeinden eingesetzt. Unter anderem, um Familien, Jugendfreizeiten und soziale Dienste zu fördern. Die übrigen Erlöse finden Verwendung in den Regionalverbänden, um Aufgaben der Caritas wie zum Beispiel die Allgemeine Soziale Beratung, Migrationsdienste und Flüchtlingsarbeit zu unterstützen.

In diesem Jahr soll mit dem Geld auch das Projekt "ProFiL" gefördert werden. "ProFiL" richtet sich an neu zugewanderte Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 12 Jahren in Stadt und Landkreis Osnabrück und deren Eltern. Ziel des Projektes ist es, Kinder mit Migrationshintergrund zu unterstützen und ihnen eine gute Bildung zu ermöglichen. Dies geschieht unter anderem durch Bildungsberatung und die Vermittlung von Lernpaten.