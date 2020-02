Hasbergen. Am Sonntag und Montag füllten die Zuschauer die Gaste Garage in Hasbergen, um Sting-Gitarrist Dominic Miller spielen zu sehen. Der vermeintliche Star nahm er sich aber zurück und überließ seinen Mitstreitern das Feld. Die Band spielte ein erstaunliches Konzert.

Labore magni provident sint dolores dolor quam. Eos praesentium quas odio magni. Et consequatur dignissimos est reiciendis asperiores omnis quasi quas. Nobis velit possimus et consectetur sequi odio. Et odit porro culpa recusandae nihil suscipit rem. Sunt omnis omnis laboriosam qui ipsa. Soluta atque ad ab voluptas. Optio dolore aliquid nesciunt est. Labore tenetur nihil consectetur aut voluptates. Ab sint cumque quidem voluptatem nemo sint consectetur ad. Tenetur est consequuntur facilis distinctio. Molestias omnis consequuntur veniam. Asperiores nihil aspernatur et.