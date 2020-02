Osnabrück . So viel Jubel und rhythmisches Klatschen als Anerkennung gab es schon lange nicht mehr für eine Schauspielproduktion im Osnabrücker Theater. Gastregisseur Walter Meierjohann hat mit einem großartig spielenden Ensemble für William Shakespeares "Romeo und Julia" einen tollen Premierenabend hingelegt.

