Osnabrück. Gegen 18.40 hat es heute auf der Pagenstecher Straße gekracht: Bei der Einfahrt zum Fast Food-Restaurant McDonalds kam es zur Kollision zweier Autos. Ernsthaft verletzt wurde zum Glück niemand.

