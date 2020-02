Marina and the Kats läuten die Goldenen Zwanziger ein CC-Editor öffnen

Viel und wild getanzt wurde bei dem Konzert von Marina and The Kats und der anschließenden Storehouse Stomp-Party am Freitag in der Lagerhalle. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Willkommen in den Zwanzigerjahren. Die Wiener Band Marina and the Kats brachte am Freitagabend in der Lagerhalle fast 200 Menschen mit hundert Jahre alter Musik zum Tanzen. Anschließend wurde beim Storehouse Stomp Lindy Hop getanzt.