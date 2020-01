Bei der Diözesanversammlung der KLJB wird ein neuer Vorstand gewählt. Foto: KLJB Osnabrück

Osnabrück. Die Diözesanversammlung der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) im Bistum Osnabrück findet am 14. und 15. März in der Katholischen Landvolk-Hochschule in Oesede statt. Vorstandswahlen und Workshops für rund 100 Jugendliche stehen auf dem Programm.