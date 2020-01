Osnabrück . Offensive des Landkreises Osnabrück beim Bau bezahlbarer Wohnungen: Gemeinsam mit der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück (BGLO), werden durch drei Millionen Euro eingesetztes Kapital Investitionen in Höhe von 17 Millionen Euro ausgelöst, mit denen aktuell 104 Wohneinheiten im gesamten Kreisgebiet neu gebaut werden sollen.

Bei der Erstellung des Wohnraumversorgungskonzeptes für den Landkreis war klar geworden, dass es einen hohen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum gibt, der aber vom freien Markt nicht ausreichend bedient wird. Deshalb hatte der Kreistag im Mai 2019 beschlossen, dass sich die kreiseigene Beteiligungsholding BEVOS mit 49 Prozent an der BGLO Wohnen GmbH beteiligen und gemeinsam mit dieser schnell für entsprechende Neubauten sorgen soll. Für dieses Engagement wurde der BEVOS außerdem ein Bürgschaftsrahmen von drei Millionen Euro zur Verfügung gestellt, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises.

Folgende Vorhaben in Planung

Die neu aufgestellte Kooperation treibt derzeit verschiedene Projekte voran, bei denen die 104 Wohnungen für rund 17 Millionen Euro entstehen. Konkret sind folgende Vorhaben in der Planung, die sich als schnell umsetzbar herausgestellt haben:

In Dissen werden im Neubaugebiet „Dahauser Feld“ zwölf Wohneinheiten für 2,26 Millionen Euro errichtet. Für die Wohnungen in diesem Mehrfamilienhaus, die nur an Inhaber von Wohnberechtigungsscheinen vergeben werden, soll eine Kaltmiete von 5,60 Euro pro Quadratmeter erhoben werden. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2021 geplant. Ebenfalls in Dissen entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses ein gemischtes Wohnquartier, auf dem die BGLO für fünf Millionen Euro vier Mehrfamilienhäuser mit jeweils acht Wohnungen baut. Der Baubeginn ist laut Landkreis für 2021 vorgesehen.

In Georgsmarienhütte soll dem Verein „Wohninitiative für Menschen mit Beeinträchtigung – Die Mutigen“ geholfen werden, in dem sich Eltern organisiert haben, die seit Jahren erfolglos auf der Suche nach Wohnraum für ihre inzwischen volljährigen Kinder mit Beeinträchtigungen sind. Nun konnte an der Karlstraße Platz für zwei eigenständige Wohnhäuser gefunden werden, die bis Ende 2021 fertiggestellt werden sollen. Für die barrierefreien Apartments wird es Betreuungsangebote geben, die auf die persönlichen Bedürfnisse der Bewohner zugeschnitten sind.



In Nortrup konnte die BGLO von der Gemeinde ein Grundstück „Am Reitbach“ erwerben, das mit zwölf Wohneinheiten bebaut werden soll. Hier wird besonders mit Blick auf die mittelständischen Unternehmen Kemper und Delkeskamp investiert, da beide Firmen ständig Wohnraum für Fachkräfte benötigen. Mit der Fertigstellung wird im Herbst 2021 gerechnet.

Im Wallenhorster Ortsteil Lechtingen sollen an der „Osnabrücker Straße“ vier Gebäude mit zusammen 28 Wohnungen errichtet werden, die mit einer Nettokaltmiete zwischen 6,50 und 7,50 Euro bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Die vier Häuser sollen Ende 2021 bezugsfertig sein.

Anzeige Anzeige

Mit diesen Projekten ist das der BEVOS vom Landkreis zur Verfügung gestellte Eigenkapital in Höhe von drei Millionen Euro verbraucht, mit dem diese Investitionen von rund 17 Millionen Euro erreicht werden konnten. Die politischen Gremien des Landkreises Osnabrück werden deshalb darüber beraten, ob in Zukunft ein weiterer Bürgschaftsrahmen zur Verfügung gestellt werden soll.