Osnabrück. Benjamin Sadler wird neuer Referent für den Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) mit Arbeitsschwerpunkt in der Region Osnabrück. Regionalbischöfin Birgit Klostermeier führt ihn am Sonntag, 9. Februar, bei einem Gottesdienst um 10 Uhr in St. Marien in das Amt ein.