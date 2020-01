Atemschutzmasken sind in Osnabrücker Apotheken teilweise ausverkauft. Foto: dpa/Fabian Strauch

Osnabrück. Im asiatischen Raum sind sie weit verbreitet: Mundschutzmasken. Sie sollen die Träger vor Keimen und Viren schützen – aktuell vor dem Coronavirus. Auch in Osnabrück ist die Nachfrage in den vergangenen Tagen gestiegen. In einzelnen Apotheken sind sie bereits ausverkauft.