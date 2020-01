Osnabrück. 63 Geldautomaten sind seit dem Jahr 2015 im Gebiet zwischen dem Teutoburger Wald und den Ostfriesischen Inseln gesprengt worden. Der Schaden ist immens. Mit einer neuen Ermittlungsgruppe will die Polizeidirektion Osnabrück den Tätern auf die Schliche kommen.

Seit geraumer Zeit beschäftigen gesprengte Geldautomaten Justiz- und Polizeibehörden in ganz Deutschland und darüber hinaus. Derzeit ist das Thema im Dreiländereck Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden wieder besonders präsent, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. In der Zeit von November 2019 bis Januar 2020 verzeichnete die Polizei allein im Emsland sieben versuchte beziehungsweise vollendete Taten. Zuletzt schlugen die Täter dort in Aschendorf und Wippingen zu.

Bei den 63 Geldautomatensprengungen, die seit 2015 im Gebiet der Polizeidirektion Osnabrück vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln sind Sach- und Gebäudeschäden in Höhe von mehr als vier Millionen Euro entstanden. Der Großteil der Taten passierte im Emsland und in der Grafschafft Bentheim.

Täter agieren zumeist aus den Niederlanden heraus

Die Polizeidirektion Osnabrück setzt deshalb einen weiteren Schwerpunkt bei ihrer Kriminalitätsbekämpfung. Künftig soll eine Ermittlungsgruppe der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück den Einsatz bei Geldautomatensprengungen führen – in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück und den regionalen Polizeiinspektionen. So sollen Taten mit überregionalem Ansatz analysiert und die weiteren Ermittlungen konzentriert werden, um mögliche grenzüberschreitende Tatzusammenhänge festzustellen.



"Die Tätergruppierung ist nach unseren Informationen gut organisiert und agiert meist aus den Niederlanden heraus. Wir erhoffen uns, durch unsere sehr guten und engen Verbindungen zu den niederländischen und nordrhein-westfälischen Polizeibehörden, den Tätern auf die Schliche zu kommen", wird der Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück, Marco Ellermann, zitiert.

Die Täter gehen demnach immer auf die gleiche Weise vor: Sie versuchen Geldautomaten von Kreditinstituten zur Explosion zu bringen und das Bargeld zu erbeuten. Meistens flüchten sie mit einem hochmotorisierten Fahrzeug. Aufgrund der Detonation und der Druckwelle entsteht oft ein hoher Schaden. Auch Anwohner sind gefährdet.