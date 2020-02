Am 20. September soll Ulrich Beckwermert (r.) die Nachfolge von Generalvikar Theo Paul antreten. Foto: Philipp Hülsmann

Osnabrück. Der mächtigste Mann nach einem Bischof ist der Generalvikar. Er ist Manager des Bistums; alle wichtigen Entscheidungen laufen über seinen Tisch. Nach 23 Jahren wird in Osnabrück Generalvikar Theo Paul diesen Posten an den bisherigen Personalreferenten Ulrich Beckwermert abgeben. Ein Gespräch über die Aufarbeitung von Missbrauch, Macht und Frauen in der Kirche.