Osnabrück . Die Zahl der Arbeitslosen ist in der Region Osnabrück zu Jahresbeginn leicht gestiegen. Die Arbeitsagentur geht davon aus, dass die Kurzarbeit in den kommenden Monaten zunehmen wird.

Konkret waren im Januar nach Angaben der Agentur für Arbeit 12.801 Menschen in Stadt und Landkreis Osnabrück arbeitslos gemeldet - das sind 739 mehr als im Vormonat. Im Vorjahresvergleich waren 80 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Dezember um 0,3 Prozentpunkte, blieb jedoch gegenüber dem Vorjahreswert konstant.

Normale Entwicklung

Laut Arbeitsagentur ist eine derartige Entwicklung zum Jahreswechsel aber nicht ungewöhnlich. „Zum Jahreswechsel steigt die Arbeitslosenzahl typischerweise an. Unter anderem laufen dann diverse befristete Arbeitsverträge aus“, wird Christiane Fern, Vorsitzende der Geschäftsführung der Osnabrücker Arbeitsagentur, in einer Mitteilung zitiert. Zu den saisonal betroffenen Bereichen seien auch einige Verkaufsberufe und Metallberufe im verarbeitenden Gewerbe zu zählen. Fern ergänzt: „Darüber hinaus sorgt die Witterung dafür, dass in einigen Außenberufen gar nicht oder weniger gearbeitet werden kann, etwa im Gartenbau. Hoch-, Tiefbau- und Ausbauberufe gehören ebenfalls dazu, allerdings hat hier der bisher eher milde Winter die Entlassungszahlen im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt.“

Nimmt Kurzarbeit zu?

Zu den Perspektiven des Arbeitsmarkts äußert sich die Expertin zurückhaltend. So schwächele die Arbeitskräftenachfrage vor allem in der Leiharbeit und im Handel weiter. Dagegen habe das verarbeitende Gewerbe wieder mehr neue Stellen gemeldet als im Januar 2019. Viele Betriebe würden recht vorsichtig in die Zukunft blicken.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Unterschiede zwischen Stadt und Landkreis

Darüber hinaus stellt Christiane Fern fest, dass der Beratungsbedarf in Sachen Kurzarbeitergeld zugenommen habe. Sie rechnet damit, dass die Kurzarbeit in der kommenden Zeit im Vergleich zu den vergangenen Jahren ansteigen wird. "Allerdings lägen wir auch dann in der Größenordnung weit unter dem Niveau zu Zeiten der Finanzkrise“, wird sie in der Mitteilung zitiert.

Leichte Unterschiede bei den Arbeitslosenzahlen gibt es zwischen Stadt und Landkreis Osnabrück. In der Stadt wurden im Januar 2020 6.436 arbeitslose Menschen gezählt, 14 mehr als vor einem Jahr – aktuell beträgt die Arbeitslosenquote wie im Januar des vergangenen Jahres 6,8 Prozent. Im Vergleich zum Dezember sind in der Stadt nun 222 Menschen mehr arbeitslos gemeldet.

Im Landkreis dagegen stieg die Arbeitslosenquote mit 3,1 Prozent gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte an, liegt damit aber auf Vorjahresniveau. So waren 6.365 Menschen ohne Arbeit und damit insgesamt 66 mehr als im Januar 2019.