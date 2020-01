Die Mindener Straße in Osnabrück wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag gesperrt. Foto: David Ebener

Osnabrück. Die Mindener Straße in Osnabrück wird in der Nacht von Samstag, 1. Februar, auf Sonntag, 2. Februar 2020, wegen Aufseilungsarbeiten an den Hochspannungsmasten gesperrt. Busse fahren in dieser Zeit eine Umleitung.