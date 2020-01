Osnabrück. Der Ratssitzungssaal im historischen Osnabrücker Rathaus wird saniert. Der Finanzausschuss stimmte zu, dafür 750.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Die Politik richtet sich auf kritische Fragen ein, zum Beispiel: Warum ist das so teuer?

