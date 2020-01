Hoffnung für Anwohner im Streit um Festhalle in Osnabrück CC-Editor öffnen

Anwohner eines Festsaals (Bildmitte) am Fürstenauer Weg fühlen sich gestört durch die Feiern auf dem Gelände der ehemaligen Schwarzbrotbäckerei Feldkamp. Screenshot: Google Maps/NOZ, Grafik: NOZ

Osnabrück. Schon seit Jahren beschweren sich an Anwohner über Veranstaltungen in einer Festhalle am Fürstenauer Weg. Nun können sie auf Besserung hoffen, denn die Baugenehmigung war offenbar ein Fehler. Die Stadt prüft nun die Rücknahme der Erlaubnis für den Betrieb des Festsaals.