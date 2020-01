Kreishaus und Außenstellen in Osnabrück am 5. Februar geschlossen CC-Editor öffnen

Das Kreishaus am Schölerberg aus der Luft fotografiert. Archivfoto: David Ebener

Osnabrück. Wegen einer Personalversammlung sind die Kreisverwaltung am Schölerberg in Osnabrück und die Außenstellen des Landkreises am Mittwoch, 5. Februar 2020, in der Zeit zwischen 9 und 12.30 Uhr geschlossen.