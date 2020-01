Detmold. Es ist eine perfide Masche: Sie beklauen ältere Menschen, um dann mit deren EC-Karte das Konto zu plündern. So ein Dieb soll auch der 43-Jährige sein, der sich vor dem Landgericht Detmold verantworten muss. Etliche Male soll sich der Mann auf diese Weise Bargeld verschafft haben – unter anderem im Raum Osnabrück. Der Gesamtschaden beläuft sich auf fast 25.000 Euro.

