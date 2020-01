Blindgänger unschädlich machen – koste es, was es wolle

Osnabrück. "Möglicherweise müssen wir noch etwas mehr Sicherheit schaffen", sagt der Leiter des Osnabrücker Ordnungsamts im Hinblick auf das scharfkantige Stück Metall, das kurz nach der kontrollierten Sprengung einer Weltkriegsbombe weit außerhalb des Evakuierungsgebiets mit einem lauten Knall auf einem Dach in Eversburg eingeschlagen ist. Mehr Sicherheit – das dürfte weitere Belastungen für die Bürger bedeuten. Aber gibt es dazu eine Alternative? Nein, meint unser Kommentator.

